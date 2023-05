01:07

Desenes de tractors s'han manifestat avui convocats per Unió de Pagesos contra la gestió de l'aigua i la sequera per part de les administracions.

La situació al sector, diuen, és gravíssima. Asseguren que al mes de març es va dir als regants que hi hauria aigua per a tota la campanya confiant en una pluja que finalment no ha arribat. Per això assenyalen la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre com la principal culpable de les males decisions. Unes decisions que, afirmen, avui posen en risc més que seriós les collites.

Els pagesos afegeixen que la manca de respostes de la gravíssima situació del sector agreuja encara més la crisi i culpen a les hidroelèctriques que enguany, diuen, han turbinat aigua com qualsevol altra campanya | INFORMA: Joana Sendra