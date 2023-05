La cantant Sílvia Pérez Cruz ens presenta Toda la vida, un día, un treball que es va gestar durant la pandèmia del coronavirus i que reflexiona sobre el pas del temps i el cercle de la vida. Ha estat un disc quallat a través de tres anys: "És el que m'agrada, no ho sé fer d'una altra manera", diu, tot i la "feinada" que comporta.

"M'agrada transformar els sentiments en cançons", defensa, detallant que el primer moviment de l'àlbum són peces que va crear per a amics durant aquest confinament, per aniversaris pandèmics. "Hi ha una cosa a tot el disc que és cuidar les persones. Defineix molt bé el moment que visc", ha argumentat en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga.

L'artista també ha relatat com la seva filla la va ajudar a ordenar el disc. Recorda com li va proposar situar una nana al final d'un moviment, parlant del renaixement. "Va entendre millor que jo el concepte. Volia parlar del temps infinit, que tot segueix", ha admès la cantant, que volia transmetre que, en cada final, hi ha un nou naixement.

Pérez Cruz detalla que cada cop que escolta els temes del treball sent coses diferents: "Té vida pròpia, va bategant i va canviant". Ara se l'està mirant per conèixer com és i com conviu amb el món que l'envolta.

Una història sencera que no es pot desmuntar La cantant admet que el disc és com una pel·lícula o una obra de teatre que no pot desmuntar, per la qual cosa el portarà a l'escenari, als concerts, amb el mateix ordre. El que canvia és que al disc hi ha molts músics i un cor, per la qual cosa han calgut arranjaments pel directe amb quatre persones. "El viatge és el d'una vida sencera, té molt sentit", defensa. La gira la portarà per Catalunya, Espanya i espera que també a Europa. "Estic amb molta energia, molta consciència que el temps passa", ha detallat sobre el seu moment, després de dos anys preparant l'equip. Pérez Cruz ha detallat que es va permetre un espai al treball per "tot el que tenia a dins", a través dels diferents fils argumentals. El primer, la infància, és més confortable i utilitza cordes; El segon, la joventut, utilitza sintetitzadors o el saxo; I el tercer, la maduresa, aposta per la intimitat, amb dos duets de "xerrada amb els amics".