La cantant Sílvia Pérez Cruz ens presenta Toda la vida, un día, un treball que surt durant la pandèmia del coronavirus i que reflexiona sobre el pas del temps i el cercle de la vida. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga relata com la seva filla la va ajudar a ordenar el disc, com s'han fet col·laboracions emotives amb Salvador Sobral i Natalia Lafourcade, i com alguns dels vídeos han sortit un punt de la improvisació.