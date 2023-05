El ‘Late Xou amb Marc Giró’ ha convidat a Itziar Ituño i Alícia Falcó per parlar del nou film de Sílvia Munt, ‘Las buenas compañías’. La pel·lícula, que narra una història de sororitat basada en fets reals, s’acaba d’estrenar i ha guanyat el premi del jurat jove al Festival de Màlaga i el premi del públic al Festival de Drets Humans de Donosti.

Marc Giró ha preguntat sobre com és ser dirigit per una actriu com Sílvia Munt i Itziar Ituño ha explicat que “t’adones que ella ha passat per on has passat tu i sap portar-te perfectament cap a on vol, tocant molt bé les tecles”.

La història que s’explica en la cinta està ambientada a l’estiu del 1977, quan la Bea (Alícia Falcó) se suma a un grup de dones per visibilitzar la causa feminista i aconseguir l’aprovació del dret a l’avortament. ‘Las buenas compañías’ tracta una història real, que va permetre aconseguir el dret a l’avortament durant els anys 70 i 80. El grup de 10 dones i un home era d’Errenteria (Guipúscoa) i es coneixia amb el nom de ‘Las 11 de Basauri’.

Un espant durant el rodatge En la pel·lícula hi ha una escena on les protagonistes pugen en un autobús des d’on porten a terme una reivindicació. El problema va ser que el vehicle era de l’època i va causar un petit espant durant el rodatge. “L’autobús no arrencava. Es va quedar parat al mig de les vies i venia el tren”, ha dit Alícia Falcó. El presentador també ha volgut destacar la interpretació de Falcó, que va aconseguir amagar molt bé el seu accent. “Ens van posar una noia que ens va entrenar, la idea era que no es notés el català i sempre em deia que ho tirés cap avall, que l’euskera era cap avall”, ha dit l’actriu.