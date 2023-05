La semana más eurovisiva del año llega a RTVE Play acompañada de estrenos que no te puedes perder, como el programa protagonizado por Beth, Dime, historia de una canción, la temporada 16 de Alice Nevers o el segundo programa de TikTalking, entre otros. Echa un vistazo a nuestra agenda ¡y apunta!

Martes

Dime, historia de una canción

Tras 20 años sin cantar "Dime", Beth vuelve a interpretarla en el escenario de la BCN Eurovisión Party. Este programa original de RTVE Play hace un seguimiento del día a día de Beth en la preparación de su actuación y muestra los motivos de su rechazo a la canción durante dos décadas, junto con el testimonio de muchas personas que la acompañaron en 2003 y el de las personas que forman parte de su vida actual.

Gen Playz XL - Temporada 5, episodio 17: Natalidad

Este martes debaten sobre la baja natalidad en España, sus causas y consecuencias y las premisas sociales que rodean a esta cuestión. ¿Los jóvenes no tienen hijos porque no quieren o porque no pueden? ¿Cómo afecta la baja natalidad a la economía de un país?

Para hablar de este tema, a Darío Eme Hache lo acompañan Mario Marzo, Marta Séiz, Pedro Herrero y Leonor Cervantes. A estos invitados se suma La Zowi, cantante y artista, quien asiste al programa para hablar sobre su experiencia con la maternidad y su próximo disco.