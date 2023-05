L'ocupació tanca un abril de rècord a Catalunya

La Setmana Santa ha deixat un abril amb xifres rècord d'ocupació, amb 38.000 noves feines i el volum més alt de la història de cotitzants a la Seguretat Social. L'augment de la contractació al sector serveis ha liderat la baixada de l'atur, un descens que s'ha notat sobretot a Girona. En total, l'atur ha caigut en 9.500 persones i ara és el més baix dels últims 15 anys. El nombre total de cotitzants a Catalunya és de 3.670.000.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat que sigui la "xifra més baixa a l'abril en 15 anys" i que "aquest és el camí per continuar avançant". El conseller de Treball, Roger Torrent, ha destacat la "robustesa i la fortalesa" del mercat laboral català i la "confiança" que reflecteix, per la qual cosa el Govern continuarà treballant en la mateixa línia que fins ara.

D'altra banda, l'atur també ha baixat a sectors com la indústria , amb 980 persones menys, la construcció , amb 389 persones menys, o l' agricultura , amb 227 persones menys, que no estan directament relacionats amb la Setmana Santa. També s'han registrat 665 desocupats menys sense feina anterior.

Els serveis han protagonitzat a l'abril la caiguda de l'atur a Catalunya , amb 7.245 desocupats menys respecte al març. Unes xifres que han estat així per les vacances de Setmana Santa i la necessitat d'ampliar la plantilla a hotels i restaurants per l'augment del turisme. Aquest impuls ha ajudat a generar 38.626 feines més que al març.

Els joves aturats també cauen

L'atur juvenil ha caigut de nou amb 2.600 desocupats menys. El pes dels joves de menys de 25 anys s'ha mantingut a la baixa amb un descens del 12%, fins als 20.195 aturats. En comparació amb l'any passat hi ha 1.979 joves de 25 anys aturats menys, el que suposa un 9% menys.

D'altra banda, les dones continuen sent majoria en les llistes dels serveis d'ocupació per sobre del 50% i s'han tornat a situar per sota del llindar de les 200.000 aturades aquest mes. En els últims 30 dies, les llistes de l'atur han perdut 4.500 dones i 4.900 homes. A l'abril, hi havia un 2% menys de dones i un 3% menys d'homes desocupats que el mes anterior.