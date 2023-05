Santi Millán explica les peripècies que va haver de passar per fer un viatge a Costa Rica després de l'11-S. Amb l'atemptat contra les Torres Bessones molt recent, l'actor havia planificat unes vacances paradisíaques al país del Carib amb la seva dona. En aquella època tots dos tenien molta feina i van deixar els preparatius del viatge per a última hora. Quan feien les maletes, poques hores abans d'agafar el vol que els havia de portar a fer escala a Amsterdam de matinada, s'adonen que el Santi té el passaport caducat. En plena nit, l'única solució que troba l'actor és trucar un amic seu de la policia i demanar-li un document provisional que li permeti viatjar fora d'Europa. L'agent va accedir a fer-li aquest favor tot advertint-li que no té cap valor oficial i desitjant-li molta sort.





De Barcelona a Amsterdam, sense documents Tot i amb el passaport caducat, les autoritats de l'Aeroport del Prat el deixen passar, no sense abans recomanar-li que ho intentés solucionar allà durant el temps d'espera per al vol que havia d'agafar per fer una segona escala a Miami, als Estats Units, país que havia extremat els controls de seguretat duaners des dels atemptats. En els Països Baixos van confirmar-li que no hi havia cap solució ràpida al seu problema i que no tenia més remei que perdre el seu vol als Estats Units i anar al consolat a renovar el seu passaport. L'actor procedeix a fer els tràmits com se l'exigeix i accepta amb resignació la demora. No hi ha cap més alternativa, al cap i a la fi, Costa Rica els espera. Al consolat d'Espanya a Amsterdam li asseguren que poden renovar-li el passaport en el mateix moment, i per fer-ho li demanen el document d'identitat. Així que l'actor, satisfet, entrega el seu DNI al funcionari que se'l queda mirant i li diu que aquest també ha expirat.