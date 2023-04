La Ruïna amb Albert Om | RTVE Catalunya

'La Ruïna', programa presentat per lgnasi Taltavull i Tomàs Fuentes, convida el periodista Albert Om que explica com li roben el mòbil mentre li feien una proposta indecent a les Rambles de Barcelona. Quan va anar a denunciar la perduda del telèfon va acabar tenint una conversa surrealista amb els Mossos d'Esquadra i per acabar de rematar-ho la seva mare li va dir una frase lapidària. El públic del programa parla d’una Animal Party molt humida a Milà, d’empassar-se una bala i de confondre la persona amb qui te'n vas al llit.