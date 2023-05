1 de cada 5 dones patirà algun trastorn mental durant el seu embaràs o postpart. Aquesta és una de les xifres que surten de la Unitat de Salut Mental Perinatal de l'Hospital Clínic que posen en valor la importància de la salut mental en les dones embarassades o que acaben de ser mares. La consciència d'aquest fet va en augment, ja que les primeres visites a aquesta unitat van augmentar un 37% el 2022 respecte de l'any anterior, amb 411 primeres consultes.

Quina és la tasca de la Unitat?

La unitat del Clínic, més enllà d'oferir acompanyament a les mares, es caracteritza per ser una unitat d'intervenció psiquiàtrica i psicològica. D'una banda, tracten les patologies mentals de les mares a través de tractament farmacològic i, per l'altre, fan intervenció psicològica en l'àmbit de la patologia materna i en el vincle entre mare i nadó. A més, la unitat també es dedica a avaluar el desenvolupament neurològic dels nadons per detectar possibles patologies. El centre atén pacients derivades d'altres unitats del Clínic i també d'altres dispositius de salut de tot Catalunya.