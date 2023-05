L' hospital Clínic compta des de fa 5 anys amb una unitat on se'ls ofereix atenció especialitzada a dones amb problemes de salut mental durant aquest període. En l'últim any ha augmentat un 37% les primeres visites. La pressió social sobre com ha de ser la maternitat és un dels desencadenants de la depressió i l'ansietat. El tractament farmacològic i psicològic es combina amb sessions de mares i nadons que han passat pel mateix.