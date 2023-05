El Govern aprova un ajut de 100 euros per a material escolar

El Govern ha aprovat aquest dimarts un ajut de 100 euros en forma de vals per a la compra de material escolar. Està destinat a les famílies amb nens escolaritzats en l'educació primària durant el curs vinent en un centre del Servei d'Educació de Catalunya. La mesura benficiarà a mig milió d'infants, el que es tradueix en una despesa de 50 milions d'euros per part de l'executiu català.

Ho ha anunciat la portaveu del Govern Patrícia Plaja en la roda de premsa posterior al Consell Executiu. Ha explicat que amb aquesta iniciativa pretenen ''pal·liar l'increment de preus'' de les despeses relacionades amb l'escolarització per tal de contribuir a crear un escut econòmic i social que ajudi a minvar l'impacte que noten les famílies en el cost de la vida.

Com funciona el sistema de vals?

Els ajuts s'articulen a través d'un sistema de vals per valor de 100 euros per infant bescanviables per llibres, diccionaris, papereria, articles d'escriptura, motxilles i jocs educatius. El termini s'acaba el 30 de novembre de 2023. Es distribuiran per correu postal durant els mesos d'estiu per tal que el material es pugui adquirir abans de l'inici del curs escolar vinent. Els establiments comercials que estiguin interessats en participar de la campanya s'hauran d'adherir a través d'una plataforma que acreditarà que la seva activitat econòmica és l'adequada per a la finalitat per la qual s'ha creat l'ajut.