Lyme: una enfermedad silenciosa e infradiagnosticada

La enfermedad de Lyme es una infección de origen bacteriano que se contrae principalmente por la picadura de una garrapata, y que puede ocasionar graves problemas de salud. Los primeros casos en España se diagnosticaron a finales de los años 90 y se han ido incrementado a lo largo del tiempo. Hablamos de una patología multisistémica y multi infecciosa causada por la bacteria espiroqueta borrelia, con manifestaciones dermatológicas, reumáticas, digestivas, neurológicas, cardiacas...

Aunque la enfermedad de Lyme afecta al ser humano desde tiempos remotos, no fue hasta a mediados de los años 70, del siglo XX, en el estado de Connecticut, al noreste de Estados Unidos, cuando fue identificada por primera vez, en un lugar llamado Lyme, de ahí su nombre.

Más del 15% de la población mundial tiene o ha tenido Lyme RTVE

Coincidiendo con su Día Mundial y para sensibilizar y concienciar a la población sobre esta patología, esta semana, nuestra protagonista es la enfermedad de Lyme.

Según nos cuenta Mariano Bueno Cortés, el mayor experto en nuestro país de la enfermedad de Lyme y uno de los más destacados en el mundo (director médico de BIOSALUD DAY HOSPITAL, en Zaragoza, y BIOSALUD Medical Center, en Madrid) "cuando tenemos a un paciente con síntomas muy variados que afectan a distintas especialidades, y cuyas pruebas a las que han sido sometidos no salen normales, hay que pensar, como mínimo, que puede tratarse de la enfermedad de Lyme crónica".

El doctor Bueno Cortés está especializado en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Lyme RNE

El doctor Bueno Cortés, también afectado por esta patología, explica que no sólo la garrapata es la portadora de dicha bacteria: "Cualquier tipo de insecto o artrópodo, que pueda estar infectado por esta bacteria o por este grupo de bacterias, puede transmitir la enfermedad. Tenemos casos constatados de pacientes que se han contagiado por piojos, pulgas, chinches, mosquitos y arañas; e incluso hay casos de transmisión durante el embarazo, por transfusiones sanguíneas", a lo que añade que, "tengo un caso en mi consulta de una familia de Barcelona con tres generaciones de afectados".

En muchos casos, pueden darse meses e incluso años desde la picadura hasta los síntomas. Para el doctor, que atiende a pacientes de 66 países por esta patología, "la enfermedad de Lyme no es muy conocida por la gente, ni por los médicos en general", además, puntualiza que "hay que tener en cuenta que, normalmente, en el 80 por ciento de los casos, las pruebas que se hacen para diagnosticar las infecciones salen negativas, por lo que es complicadísimo".

Gema Álvarez empezó a perder calidad de vida en el año 2007 RNE

Gema Álvarez trabajó como ingeniera técnica industrial durante 20 años, hasta que la enfermedad de Lyme la obligó a dejarlo. Desde el año 2007, en el que empezó a perder calidad de vida, sin saber la causa, hasta 2012, cuando conoció al doctor Bueno, estuvo de peregrinaje por hospitales y médicos de casi todas las especialidades: "mis primeros síntomas fueron de tipo digestivo. Empecé a tener una barriga de embarazada, de pocos meses; luego tuve problemas dermatológicos; dolores en las articulaciones con mucha inflamación. Estaba muy amarilla; todo me costaba mucho y estaba muy espesa de cabeza, y todo empezó a ir a peor". En el 2011, Gema se quedó inmovilizada desde la cabeza hasta el trasero durante unos seis meses, hasta que el doctor Bueno Cortés le diagnosticó Lyme, vía Skype.

