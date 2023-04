Bruce Springsteen arrenca la seva gira a l'Estadi Olímpic

La gira europea de Bruce Springsteen ha arrencat a Barcelona amb un repertori carregat de clàssics que ha omplert l'Estadi Olímpic. Al voltant de 60.000 persones han assistit al primer dels seus dos concerts a la ciutat catalana (28 i 30 d'abril) i, acompanyat per The E Street Band, la llegenda del rock ha tornat als escenaris.

Aquestes són les úniques actuacions que farà a Espanya, confirmant així el seu idil·li amb la capital catalana. Després actuarà a Dublín, París, Ferrara, Roma, Amsterdam, Landgraaf, Zurich, Düsseldorf, Göteborg, Oslo, Copenhaguen, Hamburg, Viena, Munich i Monza.

Bruce's back

El Tour d’aquest any suposa el retorn de la banda a les actuacions en directe des del febrer del 2017, quan van acomiadar la gira mundial 'The River Tour', de la qual va oferir un concert al Camp Nou el maig de 2016. És per aquest motiu que els seguidors del cantant han vibrat, corejat i ballat totes les cançons, en el que ha estat una cita d'allò més especial.

El roquer de setanta-tres anys, acompanyat pels músics de la seva potent banda, ha inaugurat el repertori amb 'Ghosts', de l'àlbum 'Letter to you' (2020), i ha continuat repassant èxits com 'Prove it all night', de l'àlbum 'Darkness on the edge of town' (1978) o ‘Thunder road’ del mític disc ‘Born to run’.

Les gairebé tres hores de concert han donat pas als temes més importants de la seva trajectòria: ‘No surrender’, ‘The promised land’, ‘She’s the one’, ‘Backstreets’ o ‘Kitty’s back', entre altres. Durant la performance, s'han viscut alguns dels moments més especials i intensos entre artista i públic, sobretot amb la interpretació de ‘Badlands’, que ha creat un ambient únic on el públic ha corejat la cançó.