¡Suenan campanadas de boda en La Promesa! Y no, no es la de Manuel y Jana, más bien porque el señorito ni sabe quién es la criada. Más bien es la de Manuel y Jimena, algo que al marqués le ha traído de cabeza en los últimos capítulos de la serie. Están pasando muchas cosas en Palacio, y todo lo que ocurre se comenta cada dos semanas en Si el servicio hablara, el videopodcast de la serie. Este es el sitio idóneo donde te vas a enterar de más cotilleos que María Fernández. Tras el paso de Jana (Ana Garcés), Manuel (Arturo Sancho) y la misma María Fernández (Sara Molina), Jimena (Paula Losada), Lope (Enrique Fortún), y la edición especial del barón (Alberto González), ahora Alonso también ha querido charlar con David Gil y Lidia Sango en la séptima entrega. ¿Quieres saber lo que nos ha contado? ¡Ya puedes ver el séptimo episodio del programa! Eso sí, si no has visto todos los capítulos, mejor que te pongas al día con la ficción antes en RTVE Play porque te puedes comer algún spoiler.

"Catalina es su ojito derecho"

El personaje de Manuel Regueiro no es nada fácil. Es el patriarca de los Luján, el marqués, y tiene que ceñirse a lo que las normas sociales de 1913 dictan. Está en la tesitura de dejar el marquesado a Manuel sabiendo que Catalina lo haría mejor. "Alonso tiene que luchar contra todo lo que está establecido en 1913, pero él sabe que lo gestiona mucho mejor Catalina, es su ojito derecho, su favorita, y además, confía plenamente en su capacidad", dice en la entrevista en el vídeopodcast.

De hecho, a Manuel no se lo dejaría ni por un día. "Alonso yo creo que dejaría a Rómulo, porque le considera su mano derecha. Digamos que es la parte masculina de su mano derecha, la parte femenina es Catalina. Lleva muchos años con él, confía en él, es su paño de lágrimas a veces". En cambio, Manuel Regueiro se lo dejaría sin duda a Sara Molina: "Sería tremendo".

Pero, ¿cómo es el Alonso padre y el Alonso marqués? ¿Hay alguna diferencia? "Alonso y el marqués se parecen: son igual de cabezones, cuando sacan el carácter son igual de heavys, y tienen las cosas claras. Son dos personajes que tienen valores, buscan el equilibrio, a veces no nos dejan, pero otras nos unimos y espero que sean muchas en la serie", explica el actor gallego.

Nuestros presentadores, David y Sara querían saber más, y han jugado con él a El Ministerio del Tiempo. ¿Qué haría Manuel si un día se despierta y es Alonso de Luján en 1913? Él parece encantado con la idea. "Yo me quedaría en La Promesa, le he cogido cariño. Soy muy feliz, me encantan mis compañeros de trabajo, estoy contento, me gusta mi trama y mi personaje, pues qué más voy a pedir: me quedo en La Promesa", contesta. Y cuidado, porque se lo diría a Rómulo, Catalina, Mauro y una persona más: "A Cruz pero por reventarle la cabeza". A la misma a la que se llevaría a las fiestas de la peregrina para relajarla un poco. Eso sí, confirma que los marqueses de Luján, a pesar de todo, se quieren: "Hay mucha gente que no entiende esta relación, pero estamos enamorados".

Nos deja con la duda de saber si las extensiones del bigote son suyas: "Lo vamos a dejar en suspense". También nos cuenta a qué personaje reviviría de La Promesa: "Por el cariño que le tengo y las experiencias que he tenido con él, me gustaría que reviviera Jordi Coll. Somos un tándem que hemos trabajado mucho". Y claro, ¿con cuál se quedaría si no fuera el marqués? "Esta pregunta es complicada porque yo estoy muy contento de ser Alonso, así que yo me quedo con Alonso. Ya estoy muy metido en Alonso, no puedo ser otro", aunque al final sí que se moja. ¿Quieres saber qué más nos ha contado? ¡No te lo pierdas en el vídeo que abre la noticia!