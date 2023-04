La Promesa: Si el servicio hablara... - Episodio 7: Manuel Regueiro

¡Suenan campanadas de boda en La Promesa! Y no, no es la de Manuel y Jana, más bien porque el señorito ni sabe quién es la criada. Más bien es la de Manuel y Jimena, algo que al marqués le ha traído de cabeza en los últimos capítulos de la serie. Están pasando muchas cosas en Palacio, y todo lo que ocurre se comenta cada dos semanas en Si el servicio hablara, el videopodcast de la serie. Este es el sitio idóneo donde te vas a enterar de más cotilleos que María Fernández. Tras el paso de Jana (Ana Garcés), Manuel (Arturo Sancho) y la misma María Fernández (Sara Molina), Jimena (Paula Losada), Lope (Enrique Fortún), y la edición especial del barón (Alberto González), ahora Alonso también ha querido charlar con David Gil y Lidia Sango en la séptima entrega. ¿Quieres saber lo que nos ha contado? ¡Ya puedes ver el séptimo episodio del programa! Eso sí, si no has visto todos los capítulos, mejor que te pongas al día con la ficción antes en RTVE Play porque te puedes comer algún spoiler.