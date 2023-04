Programación: ¿Qué ver hoy en TV? Viernes 28 abril 2023

¿Te has quedado sin plan esta noche? No hay problema porque RTVE te trae el mejor cine para que puedas quedarte en casa este viernes. ¡Películas para todos los gustos! En La 1, no te pierdas a Tom Hanks bajo las órdenes de Steven Spielberg en El puente de los espías. Después, no te vayas a dormir porque se emite otro peliculón protagonizado por lo mejor de Hollywood: Sherlock Holmes: Juego de sombras. Si prefieres cine español, La 2 te ofrece Vete de mí en Historia de nuestro cine. Sigue leyendo para enterarte de todo.

22:15 horas, en La 1: El puente de los espías Esta noche podrás disfrutar de lo mejor de Hollywood. A partir de las 22:15 horas, La 1 emite la película El puente de los espías. Dirigida por el cineasta Steven Spielberg, este thriller narra los hechos ocurridos en plena Guerra Fría, cuando la Unión Soviética captura al piloto norteamericano Francis Gary Powers. Sentenciado a diez años de prisión, la única esperanza de Powers es James Donovan, un abogado de Brooklyn contratado por la CIA para negociar su puesta en libertad. ¿Quién fue James B. Donovan? La historia real del protagonista de 'El puente de los espías' RTVE.es El puente de los espías, protagonizada por Tom Hanks, Mark Rylance, Amy Ryan y Alan Alda, entre otros, fue nominada a mejor película en los Premios Oscar. Recuerda que puedes disfrutar de la cinta en RTVE Play, donde estará disponible hasta el 5 de mayo para que la veas donde y cuando quieras.

00:20 horas, en La 1: Sherlock Holmes​: Juego de sombras Justo después de la emisión de El puente de los espías, otra película directa desde Hollywood: Sherlock Holmes: Juego de sombras. Se trata de la segunda entrega de las aventuras del famoso detective, de nuevo dirigida por Guy Ritchie y con Robert Downey Jr. en el papel protagonista. A partir de las 00:20 horas, en La 1. 05.10 min El perspicaz detective creado por el novelista Arthur Conan Doyle regresa a la gran pantalla en esta secuela que, como su primera parte, ha sido realizada por Guy Ritchie y cuenta con Robert Downey Jr. como Sherlock Holmes y Jude Law convertido en su inseparable ayudante, el Dr. Watson. En esta ocasión, Holmes tendrá que combatir a su archienemigo Moriarty (Jared Harris), un hombre malvado que utiliza su inteligencia para desatar una serie de atentados y asesinatos por todo el mundo, sin que las fuerzas del orden sean capaces de atraparlo.