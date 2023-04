Juan Claudio Cifuentes, la eterna voz del jazz

El 20 de abril de 1941 nacía en París Juan Claudio Cifuentes. Su pasión por el jazz comenzó desde muy joven, en el colegio ya realizaba sus pinitos como músico amateur tocando la batería. Tras trasladarse a España e iniciar sus estudios universitarios, su afición por este género le llevó a colaborar con la revista Aria Jazz.

En 1971 saltó al mundo radiofónico presentando Jazz porque sí, y, desde el año 1998 se llevaba emitiendo de manera ininterrumpida en diferentes emisoras y se había convertido en el espacio radiofónico que más tiempo llevaba en antena con el mismo presentador. Además, era también el director y presentador de A todo jazz en Radio 3. Y en 1985 dio el salto a la pequeña pantalla con Jazz entre amigos.

¿Cómo era profesionalmente?

“Él era una persona que se preparaba los programas en casa, creo, que apenas trabajaba en la redacción. Era una persona que ya se lo tenía sabido”, declara el técnico Samuel Alarcón. Juan Claudio Cifuentes tenía unas figuras de estilo y maneras de hacer radio musical que ha influido mucho en los periodistas que han venido después.

Su concepción del jazz radiofónico era muy distinta a la que tenía el resto. Él daba mucha información acerca de los discos, que ponía en los programas, y hablaba más de lo que dejaba sonar la música. “Él tenía una tendencia a hablar mucho en el programa. Entonces yo le decía 'intenta hablar menos' y me decía para que. Él estaba convencido de que esa forma de hacer radio era la forma en la que llegaba a su audiencia y tenía razón”, comenta entre risas Lara López, exdirectora de Radio 3.

Para él los discos no eran objetos cerrados, “cuando lo escuchabas te daba la sensación de que este hombre me va a aportar algo diferente. Luego, a nivel personal, él no utilizaba guiones, es que se lo sabía todo. Llegaba con una hoja y te ponía 'de este cantante el corte uno, luego lo pegamos al dos y al tres'. A lo mejor con tres o con cuatro discos se hacía un programa de una hora, precisamente porque se centraba en esta experiencia en vivo que era cada disco”, relata Samuel Alarcón.