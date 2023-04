Luis Tosar i Álex García es troben en plena promoció del thriller ‘Fatum’, que s’estrena aquest divendres, 28 d’abril. Els actors fan parada al ‘Late Xou amb Marc Giró’ per parlar del nou film, descobrir algunes anècdotes del rodatge i repassar la seva trajectòria professional.

En la pel·lícula, dirigida per Juan Galiñanes, Luis Tosar interpreta el paper d’un pare de família ludòpata, el Sergio, que recau en la seva addició quan s’assabenta d’un suposat partit arreglat. La seva vida canvia radicalment quan es topa amb el Pablo, el franctirador del GEO, interpretat per Álex García. En aquest llargmetratge també hi trobem a María Luisa Mayol, parella de Luis Tosar en la vida real i en aquesta ficció; Elena Anaya, Arón Piper i Pepa Gracia.

“És un film que arranca com un drama social, o això sembla, que es va convertint en una pel·lícula d’atracaments i després encara es converteix en una cosa més”, ha explicat Luis Tosar. Álex García ha afegit que el llargmetratge et planteja diverses vegades la pregunta: “I tu, en aquesta situació, què faries?”.

Anècdotes del rodatge

El director, Juan Galiñanes, li va proposar a Álex García canviar una part del guió i, en un moment concret, fer riure per sorpresa a un nen. El problema va ser que el jove actor era molt bo, se cenyia perfectament al guió i no hi havia manera de treure-li una rialla. “Pop que et pixa a la cara, pet gàstric intestinal... li vaig dir un munt de barbaritats”, ha confessat l'actor, “però no hi havia manera, ell em contestava: ‘papi, què et passa?’”.

Luis Tosar també ha compartit un moment hilarant que es va produir durant la gravació. Tocava rodar una seqüència dramàtica on l’actor li havia de robar la roba a un infermer per posar-se-la ell i escapar. Resulta que la persona que interpretava el paper d’infermer, també era l’ajudant de direcció. “Es va començar a treure la roba i aquí se suposava que tallàvem, però clar, l’ajudant de direcció, que era qui ho havia de fer, estava a dins traient-se la roba”, ha dit Tosar. “L’home es va treure tota la roba i, quan ja no sabia què fer, va entrar el director i ens va preguntar què collons estàvem fent”, ha explicat rient l’actor.