Les entitats socials catalanes acompanyen 1.900.000 persones en situació de risc o d'exclusió social a Catalunya, segons el Baròmetre del Tercer Sector Social de Catalunya del 2022. Aquesta xifra representa 350.000 persones més que el 2017, quan es va publicar el baròmetre per última vegada. A més, el 63% de les entitats preveuen incrementar el nombre de persones ateses durant aquest any.

El Tercer Sector aglutina 34 federacions i grans organitzacions de Catalunya que agrupen 3.143 entitats dedicades al sector social. Per primera vegada, el baròmetre ha quantificat també les 3.183.280 persones en situació de vulnerabilitat. De totes les persones ateses, la majoria són dones i el 40% és població adulta, d'entre 30 i 64 anys.

És per això que el 20% de les entitats catalanes del tercer sector intervenen en l’ educació en el lleure i els serveis educatius , essent entitats com els Minyons Escoltes i Guies de Catalunya o la Fundació Catalana de l'Esplai algunes de les principals. El sector cultural és també un dels àmbits amb més intervenció de les entitats, amb un 18% del total.

Arran de la pandèmia de la Covid, el col·lectiu de la gent gran va quedar aïllada , tant físicament com, sobretot, digitalment. És per això que el col·lectiu més atès han sigut les persones grans, amb més d'un 25% del total de persones ateses. El segueixen les persones amb discapacitat i els infants, amb un 20% i 13%.

Les dificultats del tercer sector

Les diverses entitats del sector social han detectat un increment de la complexitat de les necessitats socials de la població catalana. Cada vegada hi ha més gent que no pot arribar a final de mes i més persones que necessiten suport per cobrir les necessitats bàsiques. A més, la pandèmia ha incrementat les situacions de solitud i aïllament no desitjats i ha augmentat la bretxa digital.

La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, ha alertat que no s'ha revertit gens la situació de pobresa en aquests últims anys. "Les famílies s'empobreixen i l'exclusió social severa s'aguditza", destaca Alsina.