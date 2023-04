Tot i els efectes de la pandèmia, es redueix lleugerament la població en risc de pobresa o exclusió social a Catalunya respecte de l'any passat. Ara bé, el que sí que s'incrementen són incrementa notablement són el que es coneixen com a privacions. Així, es dispara 4 punts el percentatge de gent que afirma no poder mantenir l'habitatge a una temperatura adequada. I també augmenten els que no es poden permetre ni una setmana de vacances, segons l'Enquesta de condicions de vida del 2022 realitzada per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

Baixada de la taxa AROPE La taxa AROPE disminueix a Catalunya respecte de l'any passat (24,7%), i se situa 1,2 punts per sota de la xifra del 2021. La taxa és l'indicador que mesura la proporció de població que es troba en situació de risc de pobresa o d'exclusió social i es mesura amb tres paràmetres diferents. Per una banda, la taxa de risc de pobresa és del 19,9%, igual a la de l'any 2021. La taxa es mesura segons la quantitat de població que es troba per sota del llindar de pobresa. Per l'altra, es mesura quin percentatge de gent es troba en situació de privació material i social severa, és a dir, si es compta amb 7 dels 13 ítems valorats. Aquest any la xifra és de 8,0%, envers el 9% de l'any passat. Per últim, es mesura també les llars amb una intensitat en el treball molt baixa, que enguany ha disminuït gairebé tres punts percentuals respecte de l'any passat.

Dificultats per arribar a final de mes Els indicadors del nivell de privació de les llars recullen aspectes subjectius de les condicions de vida i, aquest any, la que ha experimentat major augment és la capacitat de mantenir l'habitatge a una temperatura adequada. La dada del 2022 és de 19,2%, quan el 2021 havia estat del 15,9%. Altres aspectes que han augmentat són les famílies que no es poden permetre una setmana de vacances l'any i qui diu no poder assumir despeses imprevistes de 800 euros. D'altra banda, però, ha disminuït el nombre de persones que arriben a final de mes amb molta dificultat, tot i que també ha disminuït les que diuen arribar-hi amb molta facilitat. 01.16 min Es dispara el nivell de privació a les llars | Marga Esparza La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, destaca en declaracions a Ràdio 4 la gravetat d'aquestes xifres i la importància d'un canvi en les polítiques. "Seguirem insistint que amb més raó s'ha de desplegar de tot el conveni que regula la pobresa energètica", reclama Alsina.

Més de la meitat del salari a pagar el lloguer Precisament, segons un informe dels portals Fotocasa i Infojobs, els catalans que estan de lloguer destinen el 58% del seu salari a pagar el lloguer. Catalunya és, de fet, juntament amb les Balears, la comunitat on l'esforç per pagar l'habitatge és més alt, amb una xifra que supera greument la recomanació dels organismes europeus, que situen la xifra al 30%. En el cas de Barcelona l'esforç per pagar el lloguer arriba al 62% el més alt, seguit de Guipúscoa i Madrid. Serveis informatius Ràdio 4 Els catalans destinen el 58% del salari a pagar el lloguer Escuchar audio

Augmenta el llindar de pobresa El llindar de risc de pobresa augmenta aquest any, i se situa en 11.841 euros en les llars formades per una sola persona. Pel que fa a les llars formades per dos adults i dos infants, el llindar també ha augmentat notablement, arribant fins als 24.865 euros.