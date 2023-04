L'episodi ruïnós de la periodista i presentadora Thais Villas gira al voltant d'un periquito. Tot comença recordant el dia de la seva comunió. Aquell dia tan especial, la mare de la Thais va sorprendre tothom quan amb el pastís va treure també una gàbia amb un periquito. Va voler fer un petit acte simbòlic i el va alliberar perquè volés pel menjador representant que la seva filla ja s'havia fet gran. Però perquè ocell no marxés, i servís també com a regal per a la petita, li van lligar un petit cordó a una pota. Un cop fet l'espectacle, el periquito va tornar a la gàbia i tots contents. Fins aquí tot bé. Però un cop a casa van haver de tallar el cordó de la pota de l'animal, ja no és necessari. I aquí arriba el primer desastre. En tallar-lo, accidentalment li tallen també una ungla, deixant l'animaló sumit en la més absoluta tristesa.





Una periquita per animar el nou membre de la família Van passar els dies i el periquito no semblava feliç. Va deixar de menjar, de cantar i de voletejar per la seva gàbia. La família de la Thais no entenia l'estat d'ànim del periquito. Excepte per la ferida, que estava curant correctament, tot semblava estar bé, així que van pensar que potser necessitava companyia. La Thais va anar a la botiga d'animals a la recerca d'una "periquita" perquè fos la seva parella. Era blanca amb plomes blau cel, molt diferent del seu periquito que era tot verd. Pensaven que enlluernant-lo tornaria l'alegria a la seva gàbia, però no va ser així. L'endemà de conèixer la que havia de ser la seva companya de vida, va aparèixer mort. La periodista ha explicat la història del seu periquito RTVE Catalunya