'La Ruïna' és una producció de RTVE Catalunya en col·laboració amb El Terrat (The Mediapro Studio). Conduït per Tomàs Fuentes i Ignasi Taltavull, s'emet els dimarts a la nit a La 2, després de 'Cachitos de hierro y cromo'.

RTVE Catalunya estrena 'La Ruïna', el dimarts 18 d'abril a la nit a La 2. Els còmics Tomàs Fuentes i Ignasi Taltavull seran els encarregats de conduir un programa on la misèria té premi.

A cada capítol, comptaran amb un convidat especial que explicarà una experiència o anècdota vergonyosa amb tot detall. Santi Millán, Thais Villas, Toni Soler, Empar Moliner, David Verdaguer i Agnès Busquets seran alguns dels famosos que explicaran les seves vivències més ruïnoses. També hi participarà el públic del programa, amb les seves experiències tan increïbles com incòmodes. Aquí, la pitjor història guanya.

Ignasi Taltavull i Tomàs Fuentes són els encarregats de conduir un programa on la misèria té premi. rtve catalunya

En la primera entrega, el programa comptarà amb el periodista Albert Om com a convidat. Recordarà com va patir un robatori a la Rambla de Barcelona mentre tenia una conversa surrealista amb la policia. Per la seva banda, el públic del programa parlarà de situacions viscudes en una Animal Party molt humida a Milà, d'empassar-se una bala o confondre la persona amb qui te’n vas al llit.