El periodista Albert Om confessa al programa 'La Ruïna' un moment de la seva vida que va lamentar quan l’estava vivint, però que el temps l’ha tret importància suficient per poder tractar-lo amb humor. Al programa, presentat per Ignasi Taltavull i Tomàs Fuentes que continua el format podcast, explica una anècdota que és igual de ridícula que graciosa.



El presentador català ens ha transportat a la seva “ruïna nocturna”, dit per ell mateix. Fa uns anys, Albert Om estava de festa al centre de Barcelona i anava d'un local a altre a prop de les Rambles, quan una dona es va apropar a ell i li fa fer una estranya proposta.

Albert Om al programa de 'La Ruïna' RTVE

Una proposta pujada de to La noia va fer una invitació sexual bastant explícita al periodista, que va rebutjar de seguida. Ella va insistir una mica, però després d’uns segons al seu costat va marxar i li va oferir la mateixa proposició a un dels seus amics que també va declinar l’oferta.



Un fet que podria haver passat sense pena ni glòria, si no fos perquè quan Albert Om va marxar cap a casa es va ficar la mà a la butxaca i es va adonar que no tenia el telèfon. Així que va córrer a parlar amb els Mossos d’Esquadra. Allà, a altes hores de la nit, va tenir una conversació bastant surrealista amb les autoritats. Finalment, van acabar enxampant la dona, però ella ja s’havia desfet del telèfon.