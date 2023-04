El Govern preveu una campanya d'estiu pel que fa als incendis "difícil", segons han advertit la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, i el titular d'Interior, Joan Ignasi Elena, en una compareixença al Parlament. "Caldrà estar preparats per la presa de mesures de prevenció sense precedents: per la naturalesa de la mesura, la durada en el temps o l'extensió en el territori, o per tot alhora", ha advertit Jordà. Un dels grans objectius és evitar que els focs es converteixin en "grans incendis forestals", els que cremen més de 500 hectàrees i que solen avançar amb gran virulència. Es preveu una situació "desfavorable" arreu, però preocupen especialment el litoral i el prelitoral gironí i barceloní i la Catalunya central.

Una realitat ''cada vegada més present'' La consellera d'Acció Climàtica assumeix que els focs seran una realitat "cada vegada més present" a Catalunya i ha posat el focus en els "grans incendis forestals", aquells que poden sobrepassar la capacitat d'extinció i que suposen un "greu risc" per a les persones i el territori. "L'objectiu és que els incendis no esdevinguin grans incendis forestals", ha remarcat.

La sequera agreuja la situació Una altra dificultat afegida és que la manca d’aigua en els embassaments fa que tres ja hagin quedat inoperatius per a la càrrega d'avions amfibis: la Baells, la Llosa del Cavall i Sau. Això fa que aquests avions hagin de a fer la càrrega en terra o en altres làmines d'aigua més allunyades. Per als helicòpters bombarders actualment hi ha un total de 1.631 punts d'aigua d'ús públic, 1.464 dels quals estan operatius.

La importància del Pla Alfa Els consellers Jordà i Elena preveuen que s'hagin d'activar mesures de prevenció importants en els propers mesos. Elena ha defensat que quan s'ha activat el Pla Alfa en el nivell més extrem és quan s'han produït menys incendis i ha destacat la implicació de la població. El conseller ha reflexionat que les restriccions són "eficaces" quan es compleixen i són percebudes com a necessàries i ha assenyalat que cal mesurar-les bé per no "passar-se de frenada".