La pastura com a eina per prevenir incendis

Ens fixem en la gestió forestal d'ajuntaments com el de Gandesa, on els ramats fan tasques des de fa 12 anys. A principis de mes es va produir un foc que podria haver cremat moltes més hectàrees si no fos per part de la feina q fa el bestiar. L'Ajuntament de Gandesa té un acord amistós amb un ramader per netejar el bosc. Les cabres impedeixen l'acumulació de la massa forestal.