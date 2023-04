Ja és aquí la Fira d'Abril de Barcelona

Primeres hores de la Fira d'Abril de Catalunya al Parc del Fòrum de Barcelona. L'enorme festa cultural andalusa de Sevilla, la Fira d'Abril, embogeix a tot el país, i recrea els seus costums i tradicions per donar la benvinguda a la primavera. Aquest cap de setmana, les casetes i atraccions de la reconeguda festivitat s'instal·len al Parc del Fòrum de Barcelona i Sant Adrià del Besòs, amb 11 actes previstos durant el seu 50 aniversari.

La Fira fa un canvi d'imatge

El cartell de l'edició d'enguany l'ha dissenyat l'estudi New Roman, autor també dels cartells de les dues edicions anteriors, amb la intenció de representar el cinquanté aniversari de la celebració. "Per això la idea d´una rosa per cada any, una rosa per cada entitat, i com tots junts, units sota la trucada de la Fira conformem un mar de roses i una sola daurada que commemora les 50 edicions", ha manifestat la consellera delegada de l'empresa, Emilia Suñé.

El cartell celebra el valor de les petites coses i l'alegria i el caràcter d'Andalusia

Una altra aportació és el logotip dissenyat per Christian Fernández, de l'estudi Mediaclip, i diversos clips de vídeo que circulen des de fa dies per les xarxes.