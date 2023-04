10 dies de Fira d'Abril per celebrar mig segle d'història

Primeres hores de la Fira d'Abril de Catalunya que enguany arriba a la 50a edició i durarà, de forma excepcional, fins a l'1 de maig. Ocupa 87.000 metres quadrats del Parc del Fòrum. Hi ha un centenar de casetes d’entitats, zones de restauració, espais comercials, atraccions i actuacions artístiques.

Aquest any, com a novetat, s’han impulsat diverses iniciatives commemoratives com un nou logotip, un llibre que repassa la història de la fira, escrit per Jesús Conte, així com una exposició amb cartells i fotografies de diverses èpoques.