Alerta de declivi dels insectes pol·linitzadors a Catalunya

Des de fa gairebé un segle, s'ha detectat a escala mundial un declivi de la presència i abundància d'insectes pol·linitzadors, sobretot d'abelles i papallones. És la conclusió a què ha arribat el primer informe sobre l'estat dels insectes pol·linitzadors silvestres a Catalunya.

Pel que fa a les abelles, és destacable l'empobriment de presència de certes espècies, com les de mida corporal gran o de llengua llarga, que són les més afectades. De les més de 2.000 espècies que hi ha a Europa, un 37% es troben en declivi i un 9% es consideren espècies amenaçades.

A Catalunya, el declivi de les espècies de papallones arriba fins al 70% i més d'un 5% de les poblacions de papallones monitoritzades a Catalunya han patit extincions locals. Tal com passa amb les abelles, les espècies més afectades són les que es comporten com a especialistes d'hàbitat. Les papallones de prats, per exemple, han davallat molt més que les que prefereixen ambients forestals.

El primer informe per revertir la situació La Generalitat ha presentat el primer informe sobre l'estat dels insectes pol·linitzadors silvestres a Catalunya i la situació és preocupant. Les dades, recopilades durant més de 30 anys a través del projecte Catalan Butterfly Monitoring Scheme, mostren que la majoria de les espècies de papallones i abelles estan, actualment, en declivi. Les causes no es poden determinar de forma definitiva, però entre elles hi ha el canvi climàtic, la pèrdua d'hàbitats naturals, la intensificació de l'agricultura o el tancament de clarianes forestals. L'informe de diagnosi de la situació, servirà de base per elaborar un pla estratègic que ajudi a revertir la situació. "Els necessitem", remarca l'investigador i doctor en biologia del CREAF, Jordi Bosch.