¿Porque el éxito de esta serie de culto? ¿Por su esencia mediterránea? ¿Por el entorno donde se sitúa? ¿Por la sencillez de los personajes? ¿Por qué nos aporta una vida tranquila aun dentro de la tragedia de los asesinatos? Luca Zingaretti es el primer invitado de Carlos del Amor en la nueva temporada de La Matemática del Espejo.

Podríamos hacernos cientos de preguntas y la respuesta sería siempre que Montalbano es un comisario diferente. No tienen nada que ver con los personajes que podemos encontrar en cualquier serie americana. Es un protagonista sin estridencias, rara vez saca la pistola, los casos se resuelven de forma sosegada, tomando su tiempo para una buena comida, una caminata por el muelle mientras reflexionar sobre el caso que está investigando y sobre todo siempre muestra su empatía y ternura con los que sufren. Es un hombre tremendamente crítico con las injusticias y los abusos de poder: “Estamos acostumbrados a cierta manera de contar las cosas norteamericanas. Nosotros por suerte, los europeos, no nos gusta este tipo de violencia y de arrogancia. Queremos que se cumpla con la ley, pero con el respeto de las personas. La pistola sacada, es una pistola sacada. Hay que buscar autenticidad. Así que esa vuelta a la autenticidad de las cosas es algo que hace que la gente valora mucho del personaje”.

Es respetuoso con la ley, aunque en sus investigaciones a veces está al borde de romperla. Su ironía, llena de matices y comicidad, para dar a entender lo contrario de lo que pretende, es una cualidad que utiliza en las investigaciones este comisario tan especial.

La serie está muy bien ambientada, y podríamos decir que las localizaciones son un personaje más para crear esa atmósfera tan especial. Es un homenaje en profundidad a la vida siciliana , dejando notar la mafia, pero sin que esta sea protagonista, no se la ignora, pero no se la realza. Sicilia es la isla a la que Camilleri homenajea en cada uno de sus 22 libros, su forma de vida sencilla y tranquila , y resaltando momentos cómicos y dramáticos de la vida de los sicilianos en su día a día: “El mundo se paraba, Esta paz que yo vivía al vivir allí en Ragusa. Tengo muchos amigos que viven allí y ahora los veo con mucha frecuencia. Respecto a la experiencia profesional para mi ha terminado, no podría volver a esos lugares con las personas, con mis cómplices”.

Una desgracia le obligó a dirigir varios capítulos

Luca Zingaretti llegó a dirigir algunos capítulos de la serie, aunque le hubiera gustado no haberlo tenido que hacer jamás: “Fue muy doloroso. Estábamos un día cenando el director, parte del equipo y yo, y de repente se cayó el director al suelo y nunca más volvió a estar bien. A los cuatro meses murió. Así que me vi obligado a tomar las riendas. Por una parte, lo tomé como algo positivo porque sabía lo que tenía que hacer y lo haría lo mejor posible mientras volvía su dueño. En cambio, con el tiempo vi que eso no iba a ser posible y que no iba a volver. Lo hice con el máximo respeto hacia el hombre que se lo había inventado todo”.

El Comisario Montalbano ha sido la serie más vista desde 2009 temporada tras temporada y se puede disfrutar gratis en RTVE Play.