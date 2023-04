En la Matemática del Espejo descubrimos al actor Luca Zingaretti, más conocido por dar vida Salvo Montalbano, el comisario más famoso de La 2. El actor confiesa a Carlos del Amor cuál es su otra gran pasión a parte de la interpretación: el futbol. Su destino parecía estar destinado a este deporte. En su juventud pensó dedicarse a ello de manera profesional, pero el teatro se cruzó en su camino y le hizo colgar las botas, convirtiendo los escenarios en su pasión y forma de vida.

Nació en el barrio de La Mañana de Roma, conocido por un grupo criminal que operaba en los años 70 y 80, y el fútbol le permitió conocer un espacio con valores que le identificaban: “Me pasaba la vida jugando al fútbol, me encantaba. No fui futbolista profesional porque la oportunidad me llegó con 18 años, y justo a la vez recibí un telegrama de la escuela de arte dramático en el que me decían que me habían aceptado. No tarde nada en decidir que quería ser actor y no futbolista”.