Sangre, guerra, trincheras y una historia de amor. Son los ingredientes con los que arranca el primer capítulo de Los pacientes del doctor García, la nueva serie que llega a La 1 y RTVE Play este 19 de abril. La ficción basada en la novela escrita por Almudena Grandes, ambientada en la Guerra Civil y los años de la posguerra española, cuenta la historia del doctor Guillermo García Medina que vive en Madrid bajo una identidad falsa, tras la victoria de Franco. Javier Rey es el encargado de dar vida al protagonista de esta emocionante historia de 10 capítulos.

Poco después, Guillermo acude al Hospital San Carlo de Madrid. La situación es realmente crítica. Los bombardeos de la aviación del bando nacional no cesan. Apenas hay camas para los heridos y los cadáveres se amontonan por los pasillos. Hay tal cantidad de cuerpos sin vida que hasta los taxistas tienen que convertirse en improvisados coches fúnebres . Mientras, en el hospital, la prioridad es buscar donantes, se lo explica el Jefe del departamento médico, al que da vida Nancho Novo , que le pide a García que se marche a descansar a casa.

El asunto de Amparo Priego

Ya en su casa, conocemos por primera vez a Amparo Priego, a la que da vida Verónica Echegui, una vieja amiga y vecina de García, que acude a él para pedirle ayuda en algo muy delicado, su abuelo acaba de morir. Dado el colapso funerario que hay en Madrid a consecuencia de la guerra, no saben qué hacer con el cuerpo que aún yace sin vida en la cama. A García solo se le ocurre una cosa: enterrarlo en la misma fosa de su familia, en el cementerio civil republicano. Ferviente católica, a Amparo la idea no le gusta, pero no tiene más opción que aceptar.