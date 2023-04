Cuando Iván Ferreiro y Leiva tocan, lo hacen “por placer”. Son “amigos” y “es una buena manera de juntar nuestros calendarios”. En un concierto tuvo una de “esas ideas tontas que tiene uno antes de empezar”. Ese propósito que se le ocurrió era “hacer un libro sobre esta gira, donde parezca que voy a contar la gira y en el que voy a contar un montón de mentiras”. Meteoro y el señor Conejo es como se ha llamado aquel pensamiento que ha coescrito y el músico gallego lo ha presentado en Las tardes de RNE junto a su coautora, María Rod.

“Aparte de todo lo que me contó Iván, yo me documenté mucho. He visto muchísimos foros de otros grupos que iban en furgoneta, que hacían conciertos y que es lo bueno que es lo malo. La verdad es que es un mundo aparte todo lo que es la gira. Yo quería un poco ayudar al lector de la calle, como yo que no formamos parte de un grupo de música, a conocer un poquito, aunque sea la cara B, meterme un poco con ellos y que lo conozca un poco todo el mundo”, ha contado Rod.

¿Qué son las costuras flojas? “Todo lo que [el público] ve desde fuera es un pequeño decorado, es un poco de cartón piedra. Es algo que está cosido con pinzas”, esto es lo que cree el músico que es la “popularidad”. Son las costuras flojas que refleja el relato que han propuesto. Cuando hablaba con la escritora, le quiso transmitir que “a todos nos gusta mucho el mito, pero la realidad es mucho más normal”. La idea principal que tuvieron con esta novela “no era hablar de lo maravilloso que es ser un músico de rock. Pensábamos que eso no le iba a interesar a nadie. Queríamos poner a Iván a la altura de la gente normal, que tiene los mismos problemas e incluso exagerados. Porque es verdad que el Iván real es mucho mejor que el ficticio. Le metemos mucha caña”, ha añadido María Rod.

¿Y las respuestas? “Parte de la magia de hacer un show, un espectáculo, es que el escenario es una línea imaginaria en la que uno entra y los de abajo te ven de una manera. Decía Lou Reed que 'la cosa funcionaba porque los de abajo no te conocen y los de abajo creen que el de arriba sabe algo que realmente no sabe'. Yo me doy cuenta de que a medida que hago canciones casi nunca doy respuestas, solo hago las preguntas. Pero se ve que al hacerlas desde arriba, la gente cree que digo la pregunta porque ya me sé la respuesta, pero no es cierto. Al final la gente cree que te conoce porque interpreta las canciones, te ha leído las entrevistas, pero realmente no te conocen”.