La manca de pluges que ha portat a una sequera persistent ha posat contra les cordes el sector agrícola a Catalunya. Els pagesos, sobretot de les comarques de Lleida, creuen que els cultius d'estiu es veuran afectats per la falta d'aigua als embassaments. Així, reclamen a la Generalitat que es posi en marxa ja la maquinària dels ajuts per fer front a una "dramàtica" situació.

Una situació d'extrema sequera que encara no implica restriccions en l'aigua de boca, tot i que si no plou en dos anys, "s'hauran de fer alguns talls d'aigua", ha advertit la consellera d'Acció Climàtica. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, també ha reconegut que la "situació de sequera és greu" i fa una crida a institucions i grups parlamentaris a ser responsables i trobar solucions.

El Canal d'Urgell no podrà regar a l'estiu Les comarques del Pla d'Urgell, la Noguera, Urgell, les Garrigues i el Segrià són algunes de les més afectades per l'actual situació de falta de precipitacions. De fet, els regants del Canal d'Urgell s'han vist obligats de nou a reduir la dotació d'aigua per regar els cultius per garantir el reg del cereal d'hivern, i lamenten que el d'estiu no es podrà dur a terme. De 27 metres cúbics per segon, el Canal d'Urgell passarà a 23. Segons la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, és el pitjor escenari dels darrers 70 anys. Els pagesos adverteixen que si no plou en els dos pròxims mesos, ja no es podran regar els fruiters i els ametllers. Per això, la Comunitat General de Regants del Canal d'Urgell ha demanat al Govern la declaració de zona catastròfica per la "situació dramàtica, excepcional i persistent" de falta d'aigua. El Canal d'Urgell és la infraestructura de regadiu que proveeix més hectàrees de Catalunya, unes 70.000 situades entre les comarques del Pla d'Urgell, la Noguera, Urgell, els Garrigues i el Segrià, a més de donar servei a una població d'uns 77.000 habitants, a les indústries i a la ramaderia de la zona. Unió de Pagesos xifra en 180 milions d'euros les pèrdues dels agricultors de cereal de secà.

Es tem per la producció de fruita L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya està neguitosa per si els pagesos no poden regar els arbres fruiters aquesta campanya a causa de les restriccions al regadiu per la sequera. Així ho ha assenyalat el director general de l'organització, Manel Simón, que ha remarcat la importància que en el moment del quallat de la flor, els arbres necessiten aportacions d'aigua per poder fer créixer els fruits. Si no hi ha prou aigua, ha afegit, hi haurà calibres petits i això comportarà "problemes de mercat" perquè la fruita no estarà tan valoritzada. Per aquest motiu, es plantejarà fer aclarides més intenses, és a dir, fer caure encara més peces de l'habitual dels arbres perquè les que quedin tinguin prou aigua per créixer.