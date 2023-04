El jutjat d'instrucció número 4 de Cornellà investiga 5 policies locals per presumptes delictes de lesions i obstrucció a la justícia amb agreujant de discriminació per racisme des del passat mes de novembre. Ha pres ja declaració a tots les investigats, al denunciant i a un testimoni. Els fets van passar a la sortida d'una discoteca a Cornellà.

01.17 min Irídia denúncia un fort biaix racista en les actuacions policials | Sergi Bassolas

L'Imad va ser agredit per una patrulla formada per 4 agents de policia local. Es van dirigir directament cap a ell i un amic seu i els van demanar la identificació. A continuació, van colpejar-lo a la boca amb un cop de puny, provocant-li la caiguda d’una peça dental, entre d’altres lesions. Davant d’aquesta agressió física i verbal perpetrada per un agent que no anava identificat, l'Imad va preguntar repetidament "què feien i per què el colpejaven" mentre provava d’enregistrar els fets amb el seu mòbil.

Tot seguit, el mateix agent que l’havia colpejat li va prendre el telèfon, obeint les ordres d’un altre agent present. Després van seguir colpejant-lo entre tots els efectius que es trobaven al lloc dels fets, mentre proferien insults racistes. Mentre era a terra, l’agent que va donar l’ordre de prendre-li el telèfon va agafar-lo i va esborrar el contingut del vídeo que havia aconseguit enregistrar. No obstant, l’afectat va poder recuperar-lo posteriorment de la paperera del seu dispositiu.