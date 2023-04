Su objetivo era “pellizcar corazones” y así ha sido en Madrid, una vez más. Blanca Paloma ha puesto el broche de oro al primer concierto de la PrePartyEs, organizada por Eurovision-Spain y con RTVE como medio oficial del evento. Ha dejado sin palabras al público de Madrid ante el 75% de las delegaciones internacionales con una versión extendida de ‘Eaea’, el tema con el que representará a España en el Festival de Eurovisión el 13 de mayo en Liverpool. Casi cinco minutos de actuación con una Blanca Paloma espléndida que ha pasado de la delicadeza a la fuerza y al empoderamiento. Ha sido una versión preparada exclusivamente para sus fans, “sus pichones”, en agradecimiento por su apoyo incondicional: “os llevamos en el corazón, pichones y pichonas. Esta actuación es para vosotros”.

El público se ha entregado por completo a Blanca Paloma desde la primera vez que ha salido al escenario, al inicio del concierto, rodeada de sus compañeros y compañeras de Eurovisión 2023 que han venido a Madrid. Algunos incluso se animaban a hacer el gesto flamenco ya característico de ‘Eaea’ al son de los cánticos de los fanes españoles. Presagio de lo que estaba por venir.

Prometió sorprender y ha superado las expectativas La versión extendida de la nana inicial, que tanto gustó en su propuesta para Israel, ha dado comienzo a una actuación memorable. Solo unos segundos le han bastado a la artista para conectar con el público, que escuchaba en silencio esta magnética introducción. Blanca Paloma conseguía así desde el principio una de sus metas: convertir ‘Eaea’ en un trance con el que llevar al público a través de sus raíces y de sus valores. En un guiño a la actuación original del Benidorm Fest 2023, sobre el escenario han estado acompañando a Blanca Paloma no solo cinco, sino 10 bailarinas coreografiadas por Paula Quintana: Paloma Fernández Scharfhausen, Desiré Paredes, Angélica Moyano, Amanda Nóbrega, Saray Frutos, Paula Valbuena, Paula Robles, Paula Gironi, Raquel Fuentes, y Elena Prados. Juntas, en un rito de mujeres, han dado vida a esa invocación a sus ancestras tal y como quiere transmitir Blanca Paloma con su tema. “Ha sido increíble, el público coreaba de principio a fin y se nos ha hecho muy corto… ¡nos hemos quedado con ganas de más!” han comentado tras la actuación. De “celestial” la ha descrito una de ellas. Si esto fuese poco, en Madrid ‘Eaea’ no ha terminado con la nota sostenida como lo suele hacer. Después del grito final de Blanca Paloma, ha comenzado el verdadero éxtasis: un añadido a la canción, producido por José Pablo Polo, que ha mezclado sonidos electrónicos con fuerte percusión, con las bailarinas y Blanca Paloma como una piña moviéndose al unísono y con las luces llevando el ritmo para crear una atmósfera hipnótica. “He sentido una energía super poderosa”, ha asegurado. Habíamos visto a la alicantina bailar una sevillana improvisada con su padre nada más ganar el micrófono de bronce en el Benidorm Fest, pero hoy hemos descubierto una faceta nunca antes vista de Blanca Paloma: ha terminado la actuación bailando danza contemporánea, casi tribal, uniéndose así a ese ritual con sus mujeres. Un derroche de energía y de potencia que no ha hecho más que demostrar de nuevo la versatilidad y el arte de la representante de España en Eurovisión y que su afán por superarse no tiene límites: “tengo ganas de volverlo a hacer. Me ha gustado esta experiencia de poder mostrar otra parte de mí que me apetece seguir explorando” ha señalado. Una demostración de fuerza y empoderamiento Rocío Muñoz

Blanca Paloma recibe a Europa en Madrid Blanca Paloma ha sido la encargada de dar la bienvenida a las 28 delegaciones internacionales que se han dado cita en Madrid y que este año competirán en Liverpool por el micrófono de cristal. Las banderas de todos los países presentes en la capital han desfilado por la sala La Riviera en la que es, hasta el momento, la preparty eurovisiva más multitudinaria. Han participado Blanca Paloma, Brunette (Armenia), Voyager (Australia), Teya y Salena (Austria), Gustaph (Bélgica), Vesna (Chequia), Let 3 (Croacia), Reiley (Dinamarca), Alika (Estonia), Joker Out (Eslovenia), Käärijä (Finlandia), La Zarra (Francia), Iru (Georgia), Wild Youth (Irlanda), Sudden Lights (Letonia), Monika Linkyté (Lituania), The Busker (Malta), Pasha Parfeni (Moldavia), Alessandra (Noruega), Mia Nicolai y Dion Cooper (Países Bajos), Blanka (Polonia), Mimicat (Portugal), Mae Muller (Reino Unido), Piqued Jacks (San Marino), Luke Black (Serbia), Loreen (Suecia) y Remo Forrer (Suiza). Todos ellos actuarán esta noche y podrás seguirlo en este enlace a partir de las 22:00 horas en RTVE Play.