Mor l'exministre i exlíder del PPC Josep Piqué als 68 anys

L'exministre de diversos governs de José María Aznar i exlíder del PPC Josep Piqué, ha mort als 68 anys a l'Hospital 12 de Octubre de Madrid. Nascut a Vilanova i la Geltrú, en l'esfera privada va presidir Vueling i va ser conseller delegat de l'empresa OHL. L'any 1996 va ser nomenat ministre d'Indústria i dos anys després va compaginar el càrrec amb el de portaveu del govern d'Espanya.

En la següent legislatura, va ocupar les carteres de ministre d'Afers Exteriors entre el 2000 i el 2002 i la de ministre de Ciència i Tecnologia del 2002 al 2003. Des de l'octubre del 2002 i fins al 2007 va presidir el PP a Catalunya. En l'àmbit acadèmic, era doctor en Ciències Econòmiques i llicenciat en Dret per la UB.

En aquesta mateixa línia s'ha expressat l'exministre de la Presidència d'España Javier Arenas , qui ha definit a Piqué com "un gran espanyol, un gran català, un gran economista, un gran professor i un gran polític" del qual, no obstant això, "el que més va destacar va ser la seva qualitat humana".

Polítics de diferents partits han acomiadat aquest divendres a l'exministre i exlíder del PP català en la seva capella ardent en el Tanatori M-30 de Madrid i han destacat la seva "lleialtat", "qualitat humana" i capacitat de diàleg . "Necessitaríem a Espanya moltes més persones com ell", ha asseverat l'expresident del Govern, José María Aznar , en declaracions als mitjans de comunicació a la seva arribada al tanatori. Aznar ha lloat la figura de l'exministre per la seva " lleialtat" i tasca de servei públic , i, en concret, pel seu treball al capdavant dels ministeris d'Indústria, d'Afers exteriors i de Ciència i Tecnologia. "En tots els càrrecs exercia una gran brillantor i va ser un home molt intel·ligent i lleial", ha enaltit, visiblement afectat.

L'actual ministre de Cultura i Esports Miquel Iceta va coincidir amb Josep Piqué al Parlament de Catalunya. Iceta s'ha referit a Piqué com una persona de ''tracte afable''.

El líder del PSC i cap de l'oposició Salvador Illa també ha recalcat el tarannà dialogant de l'exministre. Illa ha manifestat que ''des de la discrepància política, el recordarem com un polític dialogant i compromès''.

També des del Govern de la Generalitat, el conseller de Drets Socials Carles Campuzano també ha traslladat el seu condol per la mort de l'exministre, amb qui compartia localitat de naixement. Campuzano l'ha definit com a ''vilanoví, brillant i contradictori''

La mort de Josep Piqué ha fet reaccionar a la classe política catalana. Piqué va ser director general d'Indústria de la Generalitat entre els anys 1986 i 1988. El president de la Generalitat Pere Aragonès ha traslladat el seu condol a la família i amics de l'ex ministre. Ha definit el seu tracte com a ''afable'' i ha reconegut la rellevància de la seva trajectòria política i empresarial.

El món empresarial també lamenta la seva mort

La patronal Foment del Treball s'hi ha referit a Piqué com una "persona sàvia i afable, d'àmplia visió econòmica i empresarial". Piqué era col·laborador de Foment en la comissió d'ampliació de l'aeroport del Prat. També ha lamentat la defunció el Col·legi d'Economistes, que ha apuntat que Piqué era col·legiat de l'entitat des de feia més de 40 anys; i el Cercle d'Economia l'ha descrit com una "persona de referència" per l'entitat.

Per la seva banda, el president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi, ha lamentat que s'hagi perdut un "gran polític, economista i home d'estat". "

La cerimònia de comiat de l'ex ministre tindrà lloc divendres 7 d'abril al tanatori de la M-30 a Madrid, tal i com ha informat la seva vídua.