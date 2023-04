El Govern català permetrà omplir i reomplir les piscines comunitàries durant aquest estiu. És una de les mesures que ha pres aquest dimarts el consell executiu de la Generalitat davant l'excepcional situació de sequera que pateix Catalunya. La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha explicat en roda de premsa posterior, que tot i la situació de sequera s'ha considerat que durant els mesos d'estiu no es restringeixi omplir i reomplir les piscines d'ús comunitari com són les municipals.

Plaja ha recordat que s'ha de modificar el pla especial de sequera que preveu que en fase d'excepcionalitat no es puguin omplir. En tot cas, seguirà prohibit omplir les piscines privades. L'executiu també ha aprovat ajudes de 90 milions d'euros perquè els ajuntaments millorin les infraestructures municipals d'aigua i publicarà un llistat del consum per municipi i les pèrdues que tenen. En aquest sentit, es requeriran mesures d'estalvi als grans consumidors d'aigua.

El Govern podria publicar un llistat del consum d'aigua per municipi i les pèrdues que tenen, si ho considera necessari. També es requerirà mesures d'estalvi als grans consumidors.

Es perd un 14 % de l'aigua subministrada

La Generalitat també ha decidit destinar fins a 90 milions d'euros els ajuts perquè els ens locals pugui fer obres d'emergència per evitar pèrdues. Bona part de l'aigua que es perd és per les fuites a la xarxa de distribució.

Segons l'DESCAT, el 14 % de l'aigua que se subministra a Catalunya es perd per fuites o avaries. Aquesta xifra suposa 31 litres per persona cada dia, però en podria ser més perquè hi ha una part que no està comptabilitzada.

La situació és greu, per exemple, a Deltebre on denuncies que es poden perdre fins a 70 %. L'alcalde de la localitat reconeix que és impossible poder solucionar el problema de manera immediata. Una altra fuita històrica és la del Canyet, a Badalona. Té nom i tot perquè fa 15 anys que perd cada dia 180.000 litres d'aigua que van al mar. Un altre municipi afectat és Vilassar de Dalt, que ha invertit en els últims tres mesos 100.000 euros per canviar les canonades obsoletes.

Segons la patronal d'empreses que gestionen serveis d'aigua a Catalunya, només un 0,3% de les infraestructures són noves. Urgeix invertir, diuen, també en la digitalització per evitar estafes. Deures que s'han d'accelerar perquè a l'estiu, la pressió de les aixetes ja es podria reduir.