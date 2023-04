Omplir les piscines en plena sequera

Fins ahir, aquesta empresa de manteniment tenia 20 projectes aturats per la restricció d'omplir les piscines. Molts d'ells eren reformes en comunitats de veïns. Però també treballen en piscines particulars, que, en aquest cas, continuen amb la prohibició d'omplir-les amb aigua potable. Una solució que proposen és fer-ho amb cubes. Tampoc es poden omplir les desmuntables si estan buides. A Catalunya hi ha més de 190.000 piscines descobertes. Alguns experts, però, consideren que en piscines no és on es gasta més aigua.