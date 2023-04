D'entre els trastorns del son que podem patir, el primer que ens ve al cap és l'insomni, que afecta quatre milions de persones a Espanya, segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia. Però existeixen moltes més afeccions que ens impedeixen un descans reparador, com la narcolèpsia, que provoca somnolència profunda durant el dia i una sensació de cansament constant.



“Podia adormir-me al cap de tres minuts d'iniciar una conversa“

Tomás Fuentes és humorista, té 39 anys i des de fa aproximadament 9 li van diagnosticar diversos trastorns del son. Fins a la seva correcta detecció, el Tomás atribuïa els seus problemes de descans a un excés de feina i l'estrès quotidià de qualsevol altra persona, però la falta de descans perjudicava el seu dia a dia. “Podia adormir-me al cap de tres minuts d'iniciar una conversa, per molt interessant que em semblés”, recorda el còmic. Cap cafè era suficient per evitar el cansament.

Al capítol de Mapes mentals dedicat al son i els somnis, el còmic desgrana totes les dificultats per dormir que pateix, començant per la narcolèpsia. Aquest trastorn crònic del son es caracteritza per una somnolència extrema durant el dia i atacs de son sobtats. En nivells extrems poden posar la vida en risc, perquè el son apareix en moments com estar conduint o caminant pel carrer. En aquests casos, la narcolèpsia s'acredita com a discapacitat per l'impediment obvi de fer vida normal.

Sovint, la narcolèpsia no és l'únic trastorn del son que pateix el pacient: va acompanyada d'altres dificultats com paràlisi del son —el cervell està despert i el cos no—, cataplexies —pèrdua del to muscular en situacions fortes—, malsons molt vius o apnees —interrupció de la respiració durant l'acte de dormir—.