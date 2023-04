“Y he perdido la cuenta de cuantas canciones te pude escribir/ Y ahora no paras de escuchar al Tangana / que a mi me encanta / no como yo a ti / Te puse la Naty Peluso / pa’ bailar pegaitos / y gozarnos los dos / Súbeme el volumen cariño / que esta canción no es para vos”, nos canta Nil Moliner en “Súbeme el volumen”, un tema “muy gamberro con un sonido que no había sacado nunca”. Además, cuenta con la maravillosa colaboración de Pitizion.

19.35 min Las tardes de RNE -Nil Moliner presenta "Súbeme el volumen"- Escuchar ahora

Un adelanto de su nuevo disco Este single, al que ha bautizado como “Súbeme el volumen”, es un anticipo del tercer disco de Nil Moliner que llega después de “Dos primaveras”. Un nuevo proyecto que se va a salir este año, pero todavía no tiene fecha de lanzamiento. “Estoy en el estudio sin presión. Seguramente va a salir un tercer disco este año. No sé cuándo, pero estoy trabajando en las letras y en la producción”, afirma. Asimismo, confiesa que se lo está tomando con mucha calma.

“La música me ha salvado la vida” Los últimos tres años han sido vertiginosos para el catalán. Ha pasado de actuar en pequeñas salas a llenar el Palacio de los deportes de Madrid y el Palau de Sant Jordi. Además de publicar dos discos y arrancar una carrera internacional. No obstante, expresa que hace música por un acto de supervivencia no para vender. Al final, obviamente, por situaciones de la vida se ha convertido en su trabajo y su fuente de ingresos.En sus letras, llenas de optimismo, plasma sus emociones y sentimientos. “Hace mucho tiempo sufría muchísimo de ansiedad y escribir canciones me salvó de muchas situaciones oscuras”, revela en Las tardes de RNE. De hecho, uno de los primeros temas que sacó, “Sale el sol”, fue escrita durante un ataque de ansiedad. “Es una canción súper happy y, supongo, que mi subconsciente necesitaba sacar algo happy para levantarme de esa situación”, subraya.