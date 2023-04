Albert Coll, de 95 anys i joier jubilat, no havia imaginat mai que tornaria a triomfar amb les seves joies en l’era de les xarxes socials. La seva neta, Mireia Arasa Coll, ha estat l’artífex del relleu generacional de la firma familiar, que es remunta al seu besavi, que era rellotger, i que gràcies al vessant artístic del seu fill, Albert Coll, va passar a ser rellotgeria-joieria Coll. Més que un joier convencional sempre va ser un dissenyador de joies, una passió que l'ha acompanyat tota la seva vida i que no pensa deixar de banda mentre la salut li permeti. La seva primera botiga la va obrir quan no tenia ni 30 anys, i es va negar a obrir un local a la Cinquena Avinguda de Nova York per no mobilitzar tota la família lluny de la ciutat que els havia vist créixer. La família i el seu benestar eren la prioritat absoluta per aquest jove joier que es passava el dia imaginant i dissenyant noves joies envoltat de set fills i la seva dona, l'única persona que ha portat totes i cadascuna de les joies creades.



Amb l’arribada de la tercera generació, Mireia Arasa Coll va voler continuar el projecte familiar amb la voluntat de passar temps amb el seu avi després de la mort de la seva mare i el tancament del negoci per jubilació. Quan la Mireia va obrir el calaix de les joies que l'avi no havia venut, va quedar captivada per la bellesa i la història que hi havia rere cada peça. Motivada per continuar el llegat familiar i amb el pes d'una herència familiar que valia la pena continuar explicant, estava convençuda que tenia una joia per a explotar entre les tendències del mercat. Juan Avellaneda, dissenyador i presentador de ‘Fet a mà’, indaga en el capítol 'La continuïtat', la història i trajectòria d’aquesta nissaga d’artesans que desprenen tendresa i amor per la professió 60 anys després.

Mestre i aprenent, avi i neta

Mireia Arasa Coll des de ben petita passava estones a la joieria de l’avi, però mai es va plantejar dedicar-s’hi professionalment fins que la mort de la mare la va unir, encara més, al seu avi. Amb la seva dedicació i la seva pràctica autodidacta, actualment, crea joies úniques amb materials nobles com l'or, la plata i el titani, igual que feia el seu avi als anys 50. Ell, mentrestant, l'ajuda amb tot el procés que l'edat li permet: des de crear als dissenys fins a l'elaboració de les peces. La part del màrqueting, la gestió de les xarxes socials i la venda online li deixa a la completament a la neta.

Durant més de trenta anys, Albert Coll va aconseguir una dotzena de Premis Nacionals de Joieria i va ser reconegut internacionalment amb l'oportunitat de mostrar les seves creacions per tot el món, des d'Alemanya i els Estats Units fins al Japó. Però si hi ha una efemèride que enorgulleix al joier especialment és que Pablo Picasso li demanés un dels seus dissenys, al que van batejar com “la creu de Picasso”, i que la portava la seva dona Jacqueline. La sol·licitud de tres peces per part del pintor va ser un moment decisiu per a ell, que li va proporcionar la motivació necessària per a obrir la seva pròpia joieria. Aquesta era una aspiració que tenia des de la infantesa, quan jugava al pati de l'escola a crear joies amb molles de pa. Amb perseverança i esforç, el seu negoci va créixer fins a convertir-se en una empresa amb 15 treballadors, un taller propi i fins i tot un segon establiment situat al passeig de Gràcia, una de les zones més exclusives de la ciutat.

“M’agradaria que la gent recordés la nostra marca on el que hi ha és amor i sinceritat“

Ara, la complicitat entre Albert Coll i la seva neta, han fet triomfar les seves joies entre les noves generacions, quatre dècades després de dissenyar-se. Entre els seus clients hi ha famosos com Zendaya, Miranda Makaroff, Vanesa Lorenzo, Bad Gyal i Greta Fernández, entre d'altres. Les seves peces es basen en dibuixos antics de l’avi que no es van arribar a crear, en reproduccions de joies que va fer al llarg de la seva vida i en nous dissenys pensats i elaborats a quatre mans entre els dos.





La clau de l’èxit? La seva passió per la joieria i l’amor incondicional entre avi i neta han aconseguit que la seva connexió sentimental amb el negoci familiar sigui indestructible. Si els pregunteu com volen ser recordats, ho tenen clar: “M’agradaria que la gent recordés la nostra marca on el que hi ha és amor i sinceritat”.