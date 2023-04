Ramon Moix i Messeguer era el nom vertader i complet de Terenci Moix. El seu nom havia de ser romà perquè estimava molt la història antiga, sobretot Roma i Egipte. També als seus amics i els amics l'adoraven: era xarmant, excel·lent conversador i amfitrió.



Terenci idolatrava la seva videoteca, les dives d'òpera, els actors de cinema, les ciutats, Londres, els poemes de Kavafis, la literatura anglesa. Són tants els Terencis que han existit perquè ell vivia la vida intensament i amb passió. A TVE Catalunya va fer una feina extraordinària amb les entrevistes a personalitats del món del cinema o la cultura, sempre amb el somriure als llavis, sempre amb interès per tot.

L'escriptor, a la televisió Terenci va aparèixer per primer cop a la televisió el 1968, quan va guanyar la primera edició del Premi Josep Pla de narrativa amb la novel·la Onades sobre una roca deserta. El llibre uneix el gènere epistolar, l'autobiografia, la ficció i la cerca dels somnis. És ell en estat pur però situat en l'ambient, sempre present als seus primers llibres, de la petita burgesia barcelonina. A la que per cert, llavors no pertanyia, perquè era nascut al Raval. Terenci Moix guanya el primer Premi Josep Pla de narrativa L'escriptor Terenci Moix guanya amb la seva novel·la 'Onades sobre una roca deserta' la primera edició del Premi Josep Pla de narrativa de 1968... Ver ahora El seu temps lliure era ple del que li podia aportar coneixement: veia molt cinema, llegia, escoltava òpera, conversava... L'amistat, l'amor, els viatges, el món antic, Barcelona... Terenci Moix era un bon vivant però epicuri. És a dir, gaudia de molt i a sobre, se n'alegrava, però no l'havien de mantenir: era un gran treballador, capaç de passar nits senceres escrivint. Va dir de William Shakespeare que si hagués viscut a la nostra època, l'anglès li hauria posat un pis, de tants anys com va passar traduint-lo. Ho va dir a una entrevista magnífica que li va fer a casa seva Jordi López Pedrol. 07.50 min Terenci Moix nos recibe en su casa, en 'Cosas' - 07/11/1980 No sabem si Shakespeare li hagués posat el pis però sí que hauria matat el tècnic de so de Viaje con nosotros, el programa de Javier Gurruchaga a La 1. El 1988, Gurruchaga convida Terenci i ell hi recita els versos del monòleg de Hamlet, 'Ser o no ser...'. Vam poder sentir part en el bon anglès de Terenci. Posteriorment, el tècnic surt a canviar el micròfon de Terenci i l'espifia encara més en dir que no s'havia sentit res de la conversa. No era així, per sort.



L'escriptor estava promocionant un nou llibre, 'El sueño de Alejandría'. Van fer sortir un gladiador -a qui Moix va tirar floretes-, per donar-li un ram de crisantems, va dir Gurruchaga. Terenci li etziba, rient 'esto no son crisantemos, tesoro, son margaritas de lo más vulgar, pero me encanta'. Viaje con nosotros Fernando Barragán y Terenci Moix Ver ahora

El culte guia turístic La feina donava bons fruits i va arribar a ser un dels escriptors més llegits de la literatura espanyola. El 1986 va guanyar el Planeta amb No digas que fue un sueño. És un altra novel·la del que ara s'anomena 'novel·la històrica', gènere en què era un gran mestre. És el relat dels amors de Cleòpatra i Marc Antoni, quan l'Imperi amenaçava Egipte. 02.00 min El escritor Terenci Moix gana el Premio Planeta en 1986 Però Terenci era molt especial i no podia pas presentar els seus llibres com qualsevol altre autor. Es va empescar una manera curiosa i es va investir de guia turístic de Roma i el programa Giravolt ens els va mostrar en la presentació d'un nou llibre, Venus Bonaparte, amb un passeig per la ciutat, on posava un emfàsi especial en indicar els llocs on havia estat de jove quan hi va viure. Montserrat Mompó ho va explicar per a TVE Catalunya i ho vam veure el 1994. Arxiu TVE Catalunya Terenci: periple romà L'escriptor Terenci Moix presenta el seu nou llibre Venus Bonaparte, fent com de guia turístic, i ensenyant els llocs de Roma on va viure de jove... Ver ahora

El viatger que es quedava Tant li van agradar Londres que, com a Roma, hi va viure una llarga temporada. I sempre trobava a altres ciutats allò que li agradava de Barcelona: que després d'èpoques de decadència, reneixen. Però l'adoració de Terenci per Egipte era majúscula. Ho va explicar a Esta es mi tierra: la civilització egípcia li semblava molt refinada, la considerava l'origen de la civilització, i quan feia un creuer pel Nil, se sentia als seus propis orígens, com a casa. El que Terenci defineix com una infància grisa es va acabar quan, en una butaca de cinema, va descobrir el seu nou país vient Cleopatra, de Mankiewicz. I és clar, des de llavors, reverenciava Elizabeth Taylor. El capítol de Esta es mi tierra, estrenat el 2001, es titula 'La tierra del ensueño'. Esta es mi tierra La tierra del ensueño, por Terenci Moix ... Ver ahora

L'entrevistador perfecte Sense Terenci Moix i la seva afició i dedicació a la conversa i els seus amplis coneixements de la cultura, el cinema o la literatura, a l'art en definitiva, no tindríem a TVE Catalunya un arxiu tan extens, valuós i generós de personalitats que expliquen la seva vida. Terenci a la fresca, programa emès els anys 80, era un espai en què el periodista xerrava amb complicitat i un coneixement excel·lent del convidat. Una autèntica joia a què els professionals acudim quan ens hem d'informar o quan, desgraciadament, algú traspassa. Com a exemple, i jugant amb la ironia i l'amor de Terenci pel cinema i el teatre, el primer episodi: reuneix dues molt grans, Mary Santpere i Sara Montiel. Sense res a veure amb els convidats, però li era igual, el plató era ambientat en Egipte. Terenci a la fresca Mary Santpere i Sara Montiel Ver ahora