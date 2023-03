Terenci - RTVE Catalunya

Ramon Moix i Messeguer, més conegut com a Terenci Moix, va ser un dels escriptors més llegits de la literatura espanyola en aconseguir el Premi Planeta de 1986 amb "No digas que fue un sueño".





El documental 'Terenci', de 60 minuts de durada, recorre la vida de l'escriptor. Un relat en primera persona gràcies a les múltiples aparicions que va fer a TVE i amb la participació d'amics de l'escriptor com Núria Espert, Josep Maria Benet i Jornet, Sergi Schaff, Colita, Enric Majó, Maruja Torres, i la seva germana Ana Maria Moix, entre d'altres.





L'escriptor es va donar a conèixer amb la seva primera publicació "La torre de los vicios capitales", després d'escriure dues novel·les sota el pseudònim de Ray Sorel. Va escriure tant en castellà com en català, i molts dels seus llibres es van basar en les seves dues grans passions: el cinema i Egipte. A més, Terenci Moix va col·laborar en diversos mitjans escrits com 'Tele-Exprés', 'Nuevo Fotogramas', 'Blanco y Negro' i més recentment a 'El País' i va treballar a televisió adaptant guions d'obres de teatre com 'Hamlet' o 'La dona de les Camèlies 'i per a sèries com' Mare i Fill. Societat limitada '. A més, va presentar els programes 'Terenci a la fresca' i "Más estrellas que en el cielo".





Rodat a Madrid i Barcelona, 'Terenci' és un documental dirigit per Sergi Castelar i Carmina Roig