La Pedrera presenta "Jaume Plensa. Poesia del silenci"

La Fundació Catalunya La Pedrera presenta l'exposició de l'escultor català Jaume Plensa, "La Poesia del Silenci". L'exposició compta amb més de 100 obres de l'artista, de tota la seva trajectòria professional i artística. Des d'una obra inèdita acabada aquest mateix any 2023, fins a peces de petit format fetes als anys noranta, l'exposició es pot veure a La Pedrera fins al 23 de juliol.

El comissari de l'exposició, Javier Molins, qualifica l'exposició com "la més completa de Plensa, tant pel nombre d'obres, com pel nombre de registres". A més, és una exposició excepcional que recull totes les peces sota una única temàtica: la literatura i, en concret, la poesia.

A sobre d'aquesta taula, però, se n'han anat construint de noves que també han tingut una gran importància en la seva obra. "Quan vivia a Berlín vaig descobrir Hotel a París de Vicent Andrés Estellés ", explica Plensa per destacar aquest poeta com un dels més importants de la seva vida.

L'any 2008, l'escultor i artista plàstic Jaume Plensa, es va adonar que havia fet servir tots els materials possibles per fer les seves obres menys un: el text . Havia fet obres de fusta, de ferro, de pedra, de marbre, però mai de paraules. Va ser llavors que va construir Tel Aviv Man XX, la primera de moltes obres en què Plensa fa servir les paraules per donar forma, en aquest cas, una figura humana.

La poesia com a eix temàtic

A partir d'aquesta influència, "La Poesia del Silenci" és un recorregut de l'obra de Plensa a partir de la literatura i el seu impacte en l'autor. Amb obres com Song of songs (2005) Plensa intenta, tal com explica Molins, alliberar la poesia de la bidimensionalitat del paper. Altres obres, a més, neixen directament d'un poema o un vers, com Day-night (2012), fill d'un vers d'Estellés. L'obra és una figura de 8 metres d'alçada que s'il·lumina a les nits i que, col·locada al terrat de La Pedrera, vigila la ciutat de Barcelona.

L'obra 'Day-Night' (2012) vigila la ciutat de Barcelona des del terrat de la Pedrera RTVE Catalunya

Amb aquesta exposició, però, no només parla de la poesia, sinó que l'autor admet que s'ha adonat que "porta més de 50 anys parlant del silenci". Plensa també reconeix que admira els poetes per la capacitat que tenen de plasmar conceptes molt concrets en molt poques paraules, i diu que l'escultura "també és una mica això".

01.59 min Jaume Plensa presenta 'La Poesia del Silenci' a La Pedrera