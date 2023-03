Informe Semanal - Silencio, Plensa

Durante el confinamiento, precisamente, muchos artistas continuaron su labor creadora. Le ocurrió al creador catalán Jaume Plensa. Algunas de las obras que ideó entonces se pueden ver ya en retrospectivas como 'La poesía del silencio', que en breve recalará en Barcelona procedente de Valencia. Javier Molins, comisario de la exposición, cree que Plensa "está en un momento dulce, de reconocimiento a nivel mundial". Sus creaciones siempre apelan a las ideas, a lo inmaterial. Como el silencio. Frente al ruido que nos rodea. Por eso dice que "desde siempre le di mucha importancia al sueño. A esta ensoñación, a este mundo interior que muchas veces mantenemos oculto en nuestro interior".



Plensa recibe a 'Informe Semanal' en su estudio, donde cuenta que desde siempre le interesó mucho el espacio público porque es un lugar donde no hay contexto: "Cuando yo expongo en un museo, en una galería, si tú vienes, estás esperando ver Arte. En el espacio público, no lo sabes. La pieza ha de sobrevivir por ella misma, ha de generar y crear el lugar donde las cosas ocurran".



Y es así cómo su trabajo está presente en muchos espacios públicos del mundo entero. Y, en los últimos 10 años, suelen coincidir, en lugar y tiempo, diversos formatos y propuestas artísticas en museos, teatros y espacios de una misma ciudad o país: "De pronto, en Barcelona, llegaron las puertas del Liceu, la ópera y esta exposición. Parece que esté todo aquí. No sé, hace unos años me pasó en Madrid, que de pronto en un mes y medio tenía la exposición en el Reina Sofia, la pieza de plaza Colón, y parecía que todo pasaba en Madrid". Jaume Plensa va camino de convertirse en un escultor universal.