Les dones víctimes de violència masclista i els seus fills poden trobar atenció i acompanyament de forma gratuïta als Serveis d'Intervenció Especialitzada (SIE). Catalunya compta amb 17 centres que ajuden aquestes dones, però davant el creixent nombre de casos, la Generalitat en sumarà tres nous: a Vic, a Reus i a la comarca de la Selva. A més, pagarà un 10% més a les entitats que tenen treballadors als SIE.

Davant la creixent demanda per l'augment de casos, els treballadors dels centres denuncien estar "desbordats" . Per això, la Generalitat crearà tres nous centres, amb l'objectiu d'ampliar la xarxa fins als 24 SIE al llarg del 2023. A més, ha signat un acord amb la confederació del Tercer Sector per incrementar un 10% les tarifes de les entitats que treballen en els SIE.

Com funciona un SIE?

Hi ha portes que costa creuar i una és la dels Serveis d'Intervenció Especialitzada. Fer-ho vol dir reconèixer-se com a víctima de violència masclista, una tasca que en molts casos no resulta fàcil. "Vaig arribar i només entrar em vaig enfonsar. Em feia molta vergonya, no ho sabia ningú...", conta una de les dones que atén el SIE de Manresa.

La directora del centre, Nekane Ruíz Cortés, afirma que un dels problemes és que "no els hi expliquen a les dones que tenen properes, continua sent un tabú i fa vergonya". Per accedir als Serveis d'Intervenció Especialitzada, no cal haver denunciat ni denunciar per trobar-hi ajuda. Són professionals de la psicologia, el dret, el treball i l'educació social. Aquí es dona teràpia psicològica fins que la dona la demani.

02.09 min Els SIE són espais segurs per víctimes de violència masclista: com funcionen?

"És gratuïta i et sents acollida", explica una altra testimoni. Ruíz assegura que tot allò que conten al centre no serà comunicat a l'autoritat policial, si elles així ho desitgen. "El que ens expliquin a nosaltres no serà posat en coneixement dels Mossos, sempre que no hi hagi menors implicats". Els treballadors també els hi busquen allotjament temporal en cas que la dona ho necessiti.

A més, els SIE també atenen les víctimes col·laterals de la xacra masclista: els fills i filles. Florencia Franco Figueroa, psicòloga infantojuvenil del centre de Manresa, afirma que tracten que l'angoixa que han viscut "es tracti a través del joc o la paraula i no quedi enquistada". El SIE de Manresa fa tres anys que té la porta oberta i ha atès un miler de dones.