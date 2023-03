Fa 30 anys que es coneixen i des del 2009 fan plegats ‘La competència’ a RAC1. L’Òscar Dalmau i l’Òscar Andreu visiten el ‘Late Xou amb Marc Giró’ per enfrontar-se al seu passat.

El presentador ha encetat l’entrevista demanant com s’ho fan per aguantar-se després de tants anys junts. Òscar Dalmau ha saltat a l’acte: “Hi ha molta amistat, però no hi ha hagut mai sexe”. A partir d’aquí, la conversa s’ha convertit en una espècia de cursa d’obstacles: “Si nosaltres expliquem tot el que tenim preparat, no us enfonseu i seguiu surant... servei públic!”, ha dit Marc Giró.

Les ‘dalmauades’ El primer a rebre ha sigut Òscar Dalmau, que ha hagut de repassar alguna de les seves famoses ‘dalmauades’, situacions que es produeixen “quan fico la pota”, ha explicat l’humorista. Per exemple, una vegada Dalmau va voler fer la gràcia d’espantar un colom davant del nebot de 5 anys d’un amic seu. “A mi em va tocar el colom més ruc del parc. Es va posar sota el meu peu”, diu el locutor, “vaig sentir un crec”, afegeix. També va tenir l’oportunitat de sortir en el videoclip de ‘Milionària’ de la cantant Rosalía. Ell havia de ser el presentador de concurs que hi apareix. Òscar Dalmau ha assegurat que va pensar: “A veure si et fotràs en un videoclip d’Alejandro Sanz o David Bisbal”. “Em va sortir la prudència catalana i ho vaig rebutjar”, ha reconegut Dalmau.