Òscar Dalmau repassa llibres infantils antics amb grans dissenys

Òscar Dalmau proposa un club de lectura molt singular: llibres infantils del segle passat amb dissenys que van fer les delícies dels més petits.



Tots els llibres que mostra Dalmau van ser editats fa més de cinquanta anys, però ningú ho diria! Perquè la seva combinació d'elements és totalment innovadora. Com El so de les coses (1955) de William Wondriska: una combinació de lletres, colors i il·lustracions que ensenya a la canalla les onomatopeies d'objectes quotidians com una campana o un coet. Del mateix autor també és Jo soleta (1963), en què Wondriska va afegir fotografia a les lletres i dibuixos i va combinar el negre i el taronja per mostrar coses que una nena petita ja sap fer tota sola. Com llençar-se per un tobogan o mirar per la finestra a l'autobús!

'Jo soleta' a Helvètica RTVE Catalunya

De 1961 també mostra un llibre amb una proposta encantadora: El forat, de Cliff Roberts. Amb un forat al mig del llibre, pregunta al lector si aquest buit forma part de diversos objectes: com un bol, un ocell o la faldilla d'una ballarina. Però el llibre acaba amb la resposta correcta: el forat és la boca del lector quan somriu. Un llibre molt simpàtic.

'El forat' a Helvètica RTVE Catalunya





Parlant de llibres de casa nostra que també van rebre molta atenció pels seus dissenys, Dalmau destaca L'escombracarrers (1962) de Cesc. Un llibre que juga amb la tipografia, sempre a dalt de les pàgines, i els dibuixos, a tres tintes, a baix de tot. També destaca La girafa que volia ser reina: un llibre que es llegeix normalment, d'esquerra a dreta, però quan s'arriba al final es poden desplegar totes les pàgines per veure una panoràmica preciosa del seu interior. Del mateix estil, l'Antoni Bassó va crear On aixeco el meu estel?, on ensenya com es construeix un edifici fins que, al final, el llibre es pot desplegar perquè mostri un edifici ben gran del portal al terrat.

'La girafa que volia ser reina' a Helvètica RTVE Catalunya





I tu, recordes algun llibre infantil que llegies i rellegies? Ben segur que sí, i després de veure el capítol d'Helvètica dedicat al disseny infantil, entendràs que, si et va atrapar, va ser perquè havia estat molt ben ideat.