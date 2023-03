Si te preguntamos si sabes qué es un gemelo seguro que no dudas en responder que sí. Pero ¿y si te preguntamos por el término ‘gemelo digital’? No te preocupes porque si no te suena de nada te lo vamos a explicar ahora mismo.

Un gemelo digital es una réplica digital de un objeto, un lugar o, incluso, un órgano del cuerpo humano. Imagina que hay una fábrica que, antes de querer hacer una modificación de su maquinaria, piensa qué resultados tendría. El gemelo digital de esa máquina permite hacer esas posibles modificaciones en él para, después, decir si queremos llevarlas a cabo en la fábrica real. Básicamente, un gemelo digital es una copia virtual que refleja con precisión un objeto físico. Pues, bien, esto se puede aplicar, por ejemplo, a las piezas arqueológicas. ¿Te imaginas para qué?

Visitar un museo y disfrutar de sus piezas sin salir de casa Pilar y Ger, de Brigada Tech, han visitado el Museo Municipal de Valdepeñas que consta de piezas de artesanía de más de 2000 años de antigüedad. Allí, el arqueólogo y responsable de digitalización Víctor Manuel López-Menchero, les ha explicado con detalle cómo se hacen los gemelos digitales de piezas arqueológicas y qué usos tienen. Entre otras cosas, los gemelos digitales (réplicas 3D) de estas piezas arqueológicas permiten que se pueda visitar el museo desde cualquier parte del mundo haciendo clic en el ordenador. Gracias a los gemelos digitales, se pueden realizar visitas online sin levantarse del sofá y hacer cientos de kilómetros. La réplica digital de todo lo que tienen en el museo está también en Internet.

Conservar piezas arqueológicas para siempre Además de para poder ver todas las piezas arqueológicas del museo desde el ordenador, estos gemelos digitales también sirven para la investigación, para la conservación y restauración de las piezas… Un gemelo digital tiene muchas utilidades en arqueología. Se trata de aprovechar las posibilidades que brindan las tecnologías digitales para la investigación y difusión de la cultura; en este caso, de la arqueología. El proyecto de gemelos digitales del Museo Municipal de Valdepeñas existe gracias a la Junta de Castilla-La Mancha y al programa internacional Global Digital Heritage. Gracias a este proyecto, se han podido digitalizar más de 250 piezas a lo largo de un proceso que lleva varios meses en un trabajo que comienza en el museo y se pasa a otros compañeros que trabajan desde los EE.UU.

Fotografiar para replicar La digitalización de estas réplicas se lleva a cabo a través de fotografías que se hacen en un estudio montado dentro del propio museo. Para digitalizar cada pieza se hacen entre 300 y 800 fotografías en alta definición que, después, permiten crear un modelo 3D de la misma. De esto modo, luego podremos girar la pieza digital para observarla desde cualquier ángulo e, incluso, ampliarla haciendo zoom para ver, con el máximo de detalle, los poros, los colores, las formas y hasta el interior. Todo sin miedo a que se rompa o pierda calidad por su manejo físico. ¿Y todo se podría digitalizar? Pues casi. De momento, hay problemas con los objetos transparentes. También es complicado digitalizar piezas arqueológicas de oro y plata por los reflejos de luz que aparecen al fotografiarlas. Pilar y Ger, de Brigada Tech, visitan el Museo Municipal de Valdepeñas. RTVE