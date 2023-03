Cada dia a Catalunya es produeixen més de 20 desnonaments. Una part d'ells, de famílies amb menors a càrrec. Arran de la pandèmia, la situació ha empitjorat. Així ho assegura l'informe de Save the Children, que alerta que els desnonaments de famílies amb fills s'ha disparat un 30% des del 2019 a Barcelona. Un problema social que s'ha de gestionar ampliant el parc públic d'habitatge, segons l'entitat.

I és que l'informe posa sobre la taula que dues de cada deu llars catalanes amb infants destinen gairebé la meitat dels seus ingressos a pagar l'habitatge. Un fet que, tal com denuncia Save the Children, suposa disposar de menys pressupost per cobrir altres necessitats bàsiques, com són l'alimentació o l'educació.

Lloguers alts i ingressos baixos El preu del lloguer a Catalunya s’ha doblat en dues dècades, amb un increment del 101,6% entre el 2000 i el 2020, i els preus de consum també s'han disparat notablement per la inflació. Segons l'informe 'Aquí no s'hi pot viure', la situació és "especialment preocupant" a Barcelona i Girona, on el preu dels lloguers del 2022 s'ha disparat un 12% respecte del 2021. 01.24 min Augmenta la pobresa infantil des de la pandèmia L'organització lamenta que aquest augment del preu del lloguer no ha vingut acompanyat d'un augment salarial i, per tant, les famílies "es troben entre l'espasa i la paret" perquè no arriben a fi de mes. "La crisi de l'habitatge a Catalunya ha adquirit una dimensió insuportable", defensa l'informe. D'altra banda, l'organització denuncia que el 10% de les llars a Catalunya són insalubres, és a dir, que no compten amb unes condicions higièniques i sanitàries bàsiques, com ventilació, accés a aigua potable i sistemes d'eliminació de deixalles. A més, segons les dades de l'informe, un 17% dels nens i nenes viuen en llars que no poden mantenir una temperatura adequada.